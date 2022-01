Mostra Banksy, martedì 11 gennaio visite guidate per i nostri abbonati

Ultime visite riservate agli abbonati di Gazzetta di Parma (cartaceo e online) alla mostra BANKSY Building Castles in the Sky, visibile a Palazzo Tarasconi, che chiude i battenti il prossimo 16 gennaio.



Due i turni in programma per martedì 11 gennaio, alle 15 e alle 16, con la guida di Luca Bravo, art advisor, esperto e appassionato collezionista di Banksy, che condurrà i presenti alla scoperta del misterioso artista di Bristol e della sua opera, nei sotterranei antichi del palazzo, fra dipinti, serigrafie, stencil, gli stessi con cui ha realizzato alcuni dei suoi murales più conosciuti: da Dismaland print a Love Is In The Air, da Barcode a Monkey Queen, da Mickey Snake a Girl with Balloon che Banksy dipinge per la prima volta su di un muro a lato di un ponte a Southbank a Londra, nel 2004. Colpo su colpo, Banksy ha sempre cercato di contrastare il sistema così come le sue opere ci raccontano, storie del nostro tempo, contro la società repressiva.



Per partecipare alle visite guidate gratuite gli abbonati di Gazzetta di Parma dovranno inviare una mail all'indirizzo eventi@gazzettadiparma.it, specificando nome e cognome dell’abbonato e di un eventuale accompagnatore e l’orario di preferenza. E’ necessario attendere la mail di conferma. Il super green pass è obbligatorio. s.pr.