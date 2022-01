Collezione Renato Bruson: tutti i segreti della raccolta

Nuove visite guidate in programma, giovedì prossimo 3 febbraio, per gli abbonati di Gazzetta di Parma (cartaceo e online) alla Collezione Renato Bruson, visto il successo ottenuto la scorsa settimana.



Le porte di Palazzo Bossi Bocchi si apriranno, ancora una volta, per condurre i partecipanti alla scoperta delle opere che il celebre baritono e la moglie, Tita Tegano, hanno donato alla Fondazione Cariparma, nel 2014, distribuite in due sale, l’una dedicata a Giovanni Fattori e ai Macchiaioli e l’altra a Giovanni Boldini e ai vedutisti veneti. Le visite guidate saranno suddivise in tre turni: alle 14,45, alle 15,45 e alle 16,45. Gli abbonati saranno accolti, a Palazzo Bossi Bocchi, in strada al Ponte Caprazzucca, da Sabrina Schianchi, responsabile marketing di Gazzetta di Parma, e potranno ascoltare dalla voce delle guide della Fondazione tutti i segreti della raccolta d’arte. Per iscriversi occorre inviare un’email a eventi@gazzettadiparma.it indicando nome e cognome dell’abbonato, di un eventuale accompagnatore e l’orario di preferenza. Soltanto chi riceverà l’email di conferma entro martedì 1° febbraio potrà partecipare. È richiesto il super green pass e la mascherina Ffp2. r.c.