Steccata e museo costantiniano: nuove visite per i nostri abbonati

Nuovo appuntamento per gli abbonati della «Gazzetta» (cartaceo e online) con le visite guidate alla basilica della Steccata e al museo dell’Ordine costantiniano di San Giorgio. Giovedì prossimo si terrà, infatti, un secondo ciclo di visite, in collaborazione con ArcheoVea. Cuore del percorso il santuario mariano dalle forme rinascimentali e barocche i cui lavori terminarono nel 1539. Elevato nel 2008 alla dignità di basilica minore, è dal 1718 sede dell’Ordine costantiniano di San Giorgio.

Le visite riservate agli abbonati si svolgeranno in due turni: alle 15 e alle 15,30. Per partecipare occorre inviare un’email a eventi@gazzettadiparma.it indicando nome e cognome dell’abbonato e di un eventuale accompagnatore, con l’orario di preferenza. Solo chi riceverà conferma via e-mail entro martedì​ 15 febbraio potrà partecipare alle visite. Obbligatori il green pass rafforzato (o super green pass) e la mascherina FFP2.

Alle visite è stato affiancato un approfondimento, a cura di Filippo Fontana e Sabrina Schianchi, che si terrà domani, alle ore 18, in diretta streaming sulla pagina Facebook della «Gazzetta di Parma».

