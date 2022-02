Nuove cartine dell'Appennino, in edicola la seconda uscita

Dopo il grande successo della prima uscita, le nuovissime cartine dei sentieri della provincia di Parma edite dalla sezione cittadina del Club Alpino Italiano e realizzate da Webmapp, tornano in edicola con la seconda uscita, dedicata al Basso Appennino Ovest-Val Ceno, Parco dello Stirone, Parco del Taro, Parco dei Boschi dei Carrega.

La mappa in scala 1:25.00, dettagliata e aggiornata, sarà in vendita con la «Gazzetta» a 12 euro più il prezzo del quotidiano a partire da oggi e include tutti i sentieri escursionistici nei comuni di Pellegrino, Medesano, Varano Melegari, Felino, il tracciato principale della Via Francigena tra Fidenza e Fornovo e la sua variante che transita da Parma e Collecchio, i settori iniziali della Via Longobarda che partono da Sala Baganza e Felino, così come l’area del Monte Prinzera.

Oltre ai sentieri escursionistici sono riportati ben 10 itinerari per mountain bike. La carta è quindi un invito a scoprire le colline occidentali e gli itinerari più prossimi alla città, ricchi di un patrimonio naturalistico e culturale non ancora del tutto conosciuto come meriterebbe, perfetti per una gita con tutta la famiglia, per pedalare tra boschi e alture coltivate e camminare tra antiche pievi e castelli. La carta ha ricevuto il supporto dei comuni di Salsomaggiore, Medesano, Pellegrino, Sala Baganza e il patrocinio del comune di Fidenza.