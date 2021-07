Cantieri in strada Cavestro e via Emilia Est. modifiche alla viabilità e ai bus

- Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Argonne in prossimità del civico 2, dal 19/07/2021 al 27/10/2021, dalle 00:00 alle 24:00, per miglioramento sismico palestra e teatro “scuola Corazza, accesso cantiere.

- Dal 19/07/2021 al 31/07/2021: Strada Cavestro da borgo Palmia a borgo delle Orsoline intersezioni escluse: destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h. Istituzione del divieto di circolazione.

Lato sud di strada Ospizi Civili, tratto compreso tra borgo Piccinini e strada Conservatorio: destituzione stalli di sosta righe bianco blu e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24h I veicoli che normalmente percorrono via Cavestro diretti verso borgo delle Orsoline, p.le Corte d’Appello, Strada Collegio dei nobili, via Farini verranno deviati da apposito piano di segnalamento sul seguente percorso: strada Cavestro  svolta a sinistra in strada dell’Università  borgo Piccinini  strada Ospizi Civili  strada Conservatorio  piazzale Boito. I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in ZTL 2, ZONA 7, inoltrando il modello scaricabile al seguente link: http://www.infomobility.pr.it/index.php?page=default&id=5153 L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati. Causa lavori che comporteranno l’istituzione del divieto di transito veicolare in un tratto di Str. Cavestro, dall’inizio del servizio di lunedì 19 luglio 2021 e fino al termine dei lavori, la linea urbana n. 15 osserverà la seguente deviazione di percorso: provenienti da Via Trento e diretti verso il centro città, giunti in Strada Garibaldi, gli autobus svolteranno a destra in Via Mazzini, percorreranno Viale Toscanini, Viale Basetti, Viale Berenini, per riprendere quindi il consueto tragitto lungo V.le Solferino. Nessuna deviazione in direzione contraria. Sul percorso deviato verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.

- Modifiche alla viabilità in via Emilia Est, incrocio via Bruxelles, da lunedì 19 luglio, per realizzazione nuovo allaccio elettrico.

Il cantiere di Ireti S.p.A. interesserà la corsia sud di via Emilia Est, nel tratto compreso tra il civ. 131 e via Newton. Al fine di consentire la realizzazione delle opere in sicurezza, quindi, in quel tratto stradale, verrà istituito un senso unico di marcia, in direzione est (direzione Reggio Emilia). I veicoli che normalmente percorrono via Emilia Est, in direzione Ovest (direzione Parma), verranno deviati sul seguente percorso: via XXIV Maggio, Strada Casa Bianca. Le modiche scattano dal 19/07/2021 al 31/07/2021, dalle 00:00 alle 24:00. In Via Emilia Est, tratto compreso tra via Newton ed il civ.131, restringimenti di carreggiata, pari ad una corsia di marcia, con contestuale istituzione del senso unico di marcia direzione da ovest a est. In Via XXIV Maggio istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata ambo i lati 0-24h, dall’intersezione con via Emilio Lepido, per 15 metri direzione sud. I veicoli che normalmente percorrono via Emilia Est, in direzione ovest, verranno deviati in via XXIV Maggio e Strada Casa Bianca. Le linee di trasporto pubblico subiranno le seguenti modifiche: linee urbane nn. 3 e 23: in direzione centro città percorreranno Via Emilio Lepido, Via XXIV Maggio, Via Casa Bianca, Via Zarotto, per riprendere il regolare percorso in Strada Elevata. Nessuna deviazione in senso contrario. Linea urbana n. 4: in direzione centro città, giunta in Via Passo del Lagastrello, percorrerà Via Emilia Est, Via XXIV Maggio, Via Casa Bianca, Via Zarotto, per riprendere il consueto tragitto in Strada Elevata. Nessuna deviazione in direzione Via Parigi. Sui percorsi deviati delle linee 3 e 4 saranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti, mentre sul percorso deviato della linea 23 verranno effettuate, a richiesta, le fermate di Via Casa Bianca angolo Via Newton, in corrispondenza della fermata della linea 9, e l’ultima fermata di Via Zarotto, in corrispondenza della fermata della linea 5.