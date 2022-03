Sette colpi notturni in sei mesi nella stessa palestra: denunciato un 36enne

Il suo pallino era la palestra Namastè Pilates & Fitness di via Savani a Parma, dove in pochi mesi ha colpito sette volte. Fino a quando il ladro seriale, un 36enne, è stato scoperto (di nuovo), denunciato e riconosciuto come l'autore di due furti in altrettanti bar di Sorbolo il 14 marzo scorso.

Le incursioni notturne alla palestra di via Savani erano iniziate a luglio 2021, quando l’uomo si era "presentato" ben quattro volte, venendo poi scoperto e denunciato ad agosto dai carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente. Ha atteso qualche mese, poi a gennaio sono riprese le visite. Sempre con lo stesso modus operandi: dopo aver forzato la finestra, l'uomo entrava nella struttura e, dopo aver rovistato ovunque, si impossessava del contenuto della cassetta di sicurezza custodita alla reception. Quando la palestra ha consegnato ai carabinieri le immagini della telecamera di sorveglianza è stato riconosciuto il 36enne, di nuovo denunciato per furto.

Lo stesso uomo che, la notte del 14 marzo, aveva danneggiato con un mattone le vetrine di due bar a Sorbolo Mezzani e aveva rubato la somma di 500 euro. Individuato a bordo di un furgone rubato, era stato arrestato.