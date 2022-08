Pizzarotti non correrà per il Parlamento: annuncia il ritiro via Facebook

Federico Pizzarotti non correrà per il Parlamento. L'ex sindaco di Parma ha annunciato la sua decisione di ritirarsi con un post su Facebook:

"La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia - scrive -. Non sarò candidato, non ci sono stati spazi seri nel progetto del Terzo Polo per candidature non direttamente collegate ad Azione e Italia Viva. La scelta “conservativa” e poco coraggiosa è stata quella di "salvare l'attuale dirigenza" senza aprirsi a rappresentanti dei territori e di persone che potessero far crescere questo nuovo soggetto".