Un bistro in piazza tra panini, tapas e pizze alternative

Un tempo piazza Garibaldi traboccava di tavolini ed era un vero punto di riferimento non solo per i turisti. Poi molte chiusure, qualche scelta surreale (ricordiamo il locale che proponeva a Parma il prosciutto di San Daniele?) e un lento spopolarsi l'hanno resa meno bella e vissuta ma per fortuna ora questo declino sembra essere terminato. Alcune vetrine nuove dovrebbero comparire a breve e da qualche mese ha aperto questo locale che prima aveva casa poco lontano. Si tratta di un locale che potremmo, per semplificare, un bistrot: si può bere qualcosa, mangiare un panino, una pizza o qualche piatto oppure concedersi un aperitivo o un cocktail dopo cena. Insomma, un locale moderno che cerca di rivolgersi al maggior numero di clienti staccandosi un po' dalla più prevedibile tradizione parmigiana.

Certo, in carta si trova il tagliere di salumi e grana (a 16 euro) ma più interessanti appaiono quelli che vengono definiti «burger» anche se, in realtà, non sono proprio quelli. Ecco allora il Cor pramzan (un carrè con pesto di cavallo con capperi, acciughe e maionese al tabasco a 9 euro) o l'Esserci (ciabatta con spalla cotta , cipolline, miele e maionese a 11 euro). In alternativa ecco le pizze che spaziano da quelle al tegamino a quelle con impasto integrale e che sono una via di mezzo tra una proposta goumet e una focaccia con condimenti particolari (come la Parsut, con brie, cotto di Parma, carciofo alla romana e julienne di pomodoro secco a 13 euro): il sapore è piacevole, gli abbinamenti interessanti anche se talvolta l'impasto risulta un po' secco e asciutto. In carta anche qualche tartara, un paio di proposte di pesce e le cosiddette tapas (a 12 o 20 euro) che permettono di assaggiare 5 o 10 assaggi dei panini citatisopra (una buona idea per un aperitivo arricchito). Per il bere una ridotta scelta di vini e qualche birra «artigianale» (Birrificio del Borgo alla spina e in bottiglia) oltre a cocktail con una lista dei gin dedicata come ormai è di gran moda.

Cucina 3/5

Contatti

Piazza Garibaldi, 19/E Parma

tel. 0521 936886

Chiusura

Sempre aperto