Un'auto ribaltata in viale Vittoria, scontro tra due auto in strada Marconi, schianto in via Emilio Lepido: 5 feriti

Notte di incidenti in città: il primo dopo le 22 si è verificato in strada Marconi, in uno scontro tra due auto due persone sono rimaste ferite.

Alle due circa invece un'auto - forse per l'eccessiva velocità - si è ribaltata in viale Vittoria: un ferito trasportato al Maggiore in condizioni piuttosto serie.

Infine alle 3, 20, San Prospero: via Emilio Lepido è stata teatro di un incidente che ha visto coinvolte due auto; il bilancio è di due feriti, uno in condizioni di media gravità, un altro con conseguenze lievi.

In tutti gli incidenti sono intervenuti i mezzi di Parmasoccorso: l'automedica e l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi e ricostruire la dinamica.