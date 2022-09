"Questa è acqua", weekend di letteratura diffusa a Parma

Parma si prepara a un weekend di letteratura diffusa: "Questa è acqua.1 - Festival delle arti", in programma dal 30 settembre al 2 ottobre, ospiterà artisti italiani e stranieri che, in incontri dal vivo, racconteranno come sono diventati protagonisti delle loro discipline artistiche. Il festival è diretto dallo scrittore Paolo Nori, con la co-organizzazione del Comune di Parma. Protagonisti della prima edizione Simonetta Agnello Hornby, Emmanuel Carrère, Silvia Colasanti, Annalisa Cuzzocrea, Francesca Mannocchi, Paolo Nori, Leo Ortolani, Andrea Pennacchi, Licia Troisi.

Il festival si svolgerà tra Auditorium Paganini, Auditorium del Carmine e Auditorium Mattioli-Palazzo del Governatore, Sala Paer-Fondazione Toscanini, luoghi nei quali - spiegano gli organizzatori - verranno tracciate, per titoli, «autobiografie liquide, nuotando con l’incanto della parola libera», tra libri, film, spettacoli teatrali, concerti, sinfonie, quadri e fumetti, «in una corrente di immagini, pensieri, dimensioni e significati che li ha spinti verso vocazione e mestiere di scrittori, registi, sceneggiatori, musicisti e disegnatori».