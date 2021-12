La magra del Po restituisce i resti del paese scomparso

La magra del fiume restituisce i resti di vecchie mura. Non mura qualsiasi ma quelle della antica rocca di Polesine San Vito (nei pressi dell’attuale Polesine Parmense), paese “spazzato” via da tempo dalle acque del Grande fiume. Un ritrovamento che fa emergere una pagina di storia legata ad uno dei villaggi del fiume che non esistono più. Oltre a Polesine San Vito sono spariti (ma rimasti vivi nei documenti storici) Polesine Manfredi, Tolarolo, Arzenoldo (o Rezinoldo) e, sulla sponda lombarda, Cella, Barcello, Casale de' Ravanesi, Scurdo e Gurgo. Senza dimenticare che le due Torricella, vale a dire Torricella di Sissa Trecasali e Torricella del Pizzo, un tempo, erano un unico paese, prima di essere divise dal corso del Po. (p.p)