Chiuso il municipio per Covid

Chiuso per covid il municipio di Polesine Zibello.

E’ stato infatti riscontrato un caso di positività tra i dipendenti dell’ente e per questo il sindaco Massimo Spigaroli, di concerto col medico di base del paese e con la segretaria comunale, ha deciso, in via precauzionale, la chiusura del municipio per tutta la giornata di venerdì 7 gennaio. Si riaprirà lunedì 10.