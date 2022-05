Senso unico alternato con semaforo fino a venerdì sul ponte sullo Scannabecco a Fontanelle

a Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che è stato istituito il transito a senso unico alternato regolato da semaforo sulla Strada Provinciale n. 10 “di Cremona” in località Fontanelle, in corrispondenza del Ponte sul canale “Scannabecco” a partire dalle ore 9 di oggi, lunedì 2 maggio 2022, alle ore 18 di venerdì 6 maggio, e comunque fino a fine lavori.

La misura si è resa necessaria per consentire alla Ditta MAVI srl di eseguire lavori di sistemazione dei giunti di dilatazione sul manufatto stradale sovrappassante il canale “Scannabecco”, per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità; per l’esecuzione di tali lavori occorre infatti operare su parte della carreggiata.