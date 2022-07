Il vescovo di Fidenza ha benedetto il Po invocando la fine della siccità - Foto

Prosegue il periodo di grande magra del Po, simbolo chiaro della forte siccità in corso. Dopo che nei giorni scorsi, aveva guadagnato alcune decine di centimetri, è di nuovo sceso abbondantemente di livello ha già di nuovo toccato, a Cremona (riferimento anche per la Bassa Parmense) gli 8 metri e 30 centimetri sotto lo zero idrometrico. Quote record che lo avvicinano, di una manciata di centimetri, a superare il record negativo storico toccato un paio di settimane fa. La navigazione, anche per piccole imbarcazioni, è sconsigliata ovunque. Nel frattempo ieri, domenica 10 luglio, il fiume, è stato benedetto dal vescovo di Fidenza, monsignor Ovidio Vezzoli, come ogni anno, ha celebrato la messa a Stagno di Roccabianca al parco Le Scalette. Al termine della messa il presule, affiancato dal parroco don Benjamin, dal sindaco Alessandro Gattara e dal comandante della locale stazione dei carabinieri luogotenente Maurizio Ampollini, ha impartito la benedizione al fiume mentre il sindaco Alessandro Gattara, con una corona di fiori, ha ricordato le vittime del fiume stesso.

Lo stesso giorno su iniziativa del circolo Aironi del Po di Legambiente si è tenuto il Big Jump 2022 da spiaggia attrezzata Questo appuntamento è stato inserito nell’ambito della 19esima edizione del <Big Jump>, Festa Europea per la vita e la balneabilità dei fiumi che ha lo scopo di riavvicinare le genti ai propri corsi d’acqua, dopo decenni in cui gli stessi sono stati considerati il recapito delle fogne e dei rifiuti delle città o una risorsa da utilizzare fino all’ultima goccia d’acqua. La giornata sul fiume si è conclusa con serata gastronomica <Dal Po al Rio de La Plata> con torta fritta, salumi tipici e grigliata argentina> in mattinata si è parlato di opportunità e progetti nel corso della tavola rotonda <Esplorando il futuro del Po. Gli interventi del Pnrr- Rinaturazione del fiume, quali ricadute>. Tema, questo, su cui si sono confrontati il segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale del Po Meuccio Berselli; il direttore generale dell’Aipo Luigi Mille ed i sindaci dei Comuni rivieraschi del Po. A moderare l’incontro, patrocinato da Mab Po Grande Unesco, è stato il professor Renzo Valloni, dell’Università degli studi di Parma.