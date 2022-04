Pubblicate le graduatorie per l’ammissione agli asili nido e le scuole per l'infanzia per l’anno scolastico 2022/2023

Sono state pubblicate le graduatorie per l’ammissione ai servizi per l’infanzia.

Il Settore Servizi Educativi ha predisposto le graduatorie per l’anno scolastico 2022/2023 per i nidi d’Infanzia e servizi integrativi e sperimentali e per le scuole per l’infanzia comunali, statali e servizi sperimentali 0/6.

I dati

Nel periodo di apertura del bando (dal 4 gennaio al 4 febbraio 2022) sono state presentate:

- per il servizio di Scuola Infanzia n. 1615 domande (1652 – a cui vanno sottratti 37 ritiri) (+ 2,8% rispetto allo scorso anno)

- per il servizio di Nido d’Infanzia n. 1339 domande (1362 – a cui vanno sottratti 24 ritiri ed aggiunta 1 domanda riammessa nei termini) di Nido d’Infanzia (+ 2,02 % rispetto allo scorso anno).

Per le Scuole dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2022/2023, sono stati assegnati 1051 posti, con 564 domande in lista di attesa e 10 posti da assegnare.

Per i Nidi d’infanzia, per l’anno scolastico 2022/2023, sono stati assegnati 739 posti, con 600 domande in lista d’attesa e 10 posti da assegnare.

A seguito della graduatoria e delle scelte delle famiglie, si attiverà lo scorrimento della lista d’attesa, con la conseguente assegnazione di posti alle famiglie che si trovano in posizione utile.

Si ricorda che per l’accesso a tutti i servizi Nidi d’Infanzia e servizi integrativi sperimentali, Scuole dell’Infanzia comunali, statali e dei servizi sperimentali 0/6, il minore deve aver assolto gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente.

Per motivi legati alla normativa sulla privacy, le graduatorie pubblicate non sono nominative.

Gli utenti sono identificati esclusivamente con il numero di protocollo attribuito alla domanda di accesso al momento della sua presentazione; il numero è indicato sulla ricevuta pervenuta via mail, oltre che sulla lettera di assegnazione del punteggio.

Le famiglie riceveranno, via mail, all'indirizzo dichiarato in sede di presentazione della domanda on-line, la comunicazione di assegnazione del posto o della collocazione in lista d’attesa.

Sui servizi online del Comune, accessibili con le credenziali, sarà possibile visionare la struttura assegnata o la situazione di dettaglio della lista d’attesa.

Le graduatorie per entrambi gli ordini di scuola (Nidi d’Infanzia e Scuola dell’Infanzia) sono pubblicate sul portale del Comune di Parma dedicato accedendo con SPID.