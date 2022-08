Luca Pelosi: «Con l'interrail nelle città europee: tutti insieme con lo zaino in spalla»

Luca Pelosi, ex studente della 3ªD del liceo classico Romagnosi, ha fatto una vacanza da urlo, dopo un esame piuttosto tosto: «La maturità è andata bene, ma è stata un po' impegnativa - dice -: dopo la pandemia, abbiamo scoperto come si svolgeva esattamente l'esame di stato soltanto alla fine. E poi ritrovarsi una versione da tradurre non è stato facile, ma grazie all'aiuto dei prof ci siamo riusciti e ho preso 84». E il premio? «Insieme alla 3ªB abbiamo fatto l'interrail, un viaggio per l'Europa viaggiando in treno - continua Luca -: da Praga a Berlino, fino ad Amsterdam, Rotterdam e Parigi. Siamo stati dodici giorni insieme. La cosa più bella è stato respirare la libertà dopo il tanto studio; vivere queste città è stata un'emozione unica. Il bello è stato arrangiarsi per spendere il meno possibile, sempre con gli zaini in spalla passando da un ostello all'altro. È stato fantastico condividere con gli amici tutti questi momenti. E poi conoscere gente di altri Paesi. Insomma, un'estate liberatoria. Dopodiché farò il test per entrare al Politecnico di Milano e di Torino per l'indirizzo design, se no rimango a Parma a fare Comunicazione e media. Il mio sogno sarebbe quello di diventare fotografo di moda, ma ritenterò l'anno prossimo».