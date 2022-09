Domenica mattina, passeggiata gratuita all'Orto botanico

Nell'ambito del Festival Verdi OFF, grazie alla collaborazione di Roberto Bruni e Nicola Franchini dell'Orto botanico è nato un progetto per invitare cittadini e turisti a visitare il meraviglioso angolo verde di via Farini attraverso un percorso ispirato alle eroine verdiane. "Per esempio abbiamo pensato al vischio per l'infida Lady Macbeth, o alla Passiflora per Giovanna d'Arco" precisa Gama che si prepara ad accogliere i visitatori (prenotazioni gratuite sul sito del Regio) al cancello. "L'idea è quella di veicolare il lessico botanico e insieme portare in primo piano i ruoli femminili dell'opera verdiana, per noi il modo di coniugare due urgenze civili: l'attenzione per gli aspetti della natura, soprattutto urbana, e quella al mondo delle donne, si tratta solo di poter pensare un mondo migliore, perché non farlo da qui?". Ingresso gratuito domenica dalle 10 alle 13