Il dramma di Gaida: il conducente era stato arrestato due volte - Video

Continuano gli accertamenti sulla tragedia stradale di Gaida. Orjol Lame è ancora gravissimo in ospedale. Era al volante dell'auto che si è schiantata contro una casa sulla via Emilia nella frazione di Reggio. Nell’incidente hanno perso la vita quattro persone: la 22enne compagna Shane Hyseni, il loro figlio di un anno e mezzo Mattias, residenti a Reggio Emilia, il fratello e la sorella di lei, Resat e Rejana di 9 e 11 anni, residenti a Parma.

Dalle indagini è emerso che il 32enne era ubriaco e sotto l'effetto di droga, non aveva mai conseguito la patente italiana e guidava una Fiat Stilo non assicurata. Negli anni scorsi era stato arrestato due volte e ha avuto guai con la giustizia per questioni di droga; espulso, era poi tornato in Italia.