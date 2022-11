La tragedia di Gaida: le salme sono partite per Durazzo. Il conducente era positivo ad alcol e droga - Video

Sono partite questa mattina per Durazzo le salme delle quattro vittime del terribile incidente stradale di Gaida. Le comunità albanesi di Parma e Reggio Emilia hanno aperto una raccolta fondi per aiutare la famiglia per le spese dei quattro funerali e del rimpatrio delle salme in Albania.

Intanto proseguono le indagini per chiarire le cause della tragedia.

Nel video, la cronaca del 12TgParma.