Allerta maltempo nel Regno Unito: posticipata Cardiff-Zebre

La sfida tra Cardiff e Zebre Parma valida per la 12esima giornata dello United Rugby Championship è stata posticipata a causa delle avverse previsioni meteo in Gran Bretagna, con il rischio di forte vento. La partita era in programma domani: la nuova data sarà comunicata in seguito, ma sicuramente non si giocherà nel weekend anche a causa dell’impossibilità delle Zebre di raggiungere Cardiff.