Il cuore infinito delle Zebre: "Un altro bus è partito, altri amici (ucraini)stanno arrivando"

«Il secondo bus delle Zebre sta partendo per il confine ungherese. Altri amici in arrivo, altre famiglie che raggiungono la nostra». E’ quanto scrive sui suoi profili Facebook, Instagram e Twitter, Michele Dalai, presidente della squadra di rugby parmigiana delle Zebre.

La scorsa settimana erano arrivati a Parma - a bordo del bus del team emiliano impegnato nel campionato internazionale dell’United Rugby Championship - i familiari dei giocatori della squadra di rugby di Kiev Rc Polytechnic: 49 persone tra bambini, donne e anziani che il club ducale ha aiutato a lasciare l’Ucraina per proteggerne l’incolumità. Il pullman era partito da Parma per raggiungere la località di Barabàs al confine tra l’Ungheria e l’Ucraina dove aveva preso a bordo i profughi, poi condotti in Italia.