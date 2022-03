Le Zebre affrontano i Gallesi sabato a Parma- Video

E’ sempre Italia Galles: dal Principality Stadium la sfida si sposta allo Stadio Lanfranchi di Parma.

Penultima gara in casa per le Zebre che sabato 26 marzo ospiteranno i Gallesi Scarlets nel 14° turno dello United Rugby Championship. In vista della partita, coach Bergamaschi ha potuto recuperare in settimana gli Azzurri reduci dallo storico successo 22-21 di sabato scorso a Cardiff nell’ultimo turno del Sei Nazioni contro il Galles. Appuntamento a sabato 26 marzo alle 14 allo Stadio Lanfranchi di via San Leonardo 110/a. I biglietti per la sfida possono essere sul sito internet di Ciaotickets, presso uno degli oltre 750 punti vendita abilitati o al botteghino dello stadio il giorno gara dalle ore 12:30.