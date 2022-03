Sitting Volley, nella tappa parmigiana due vittorie per il Cedacrì GiocoParma

Questo weekend, nella Sala Inferiore del Palazzetto dello Sport di Parma si sono giocate le prime partite del Campionato Italiano di Sitting Volley Maschile. Protagonista la squadra di Parma che ha vinto le due partite contro il ASD Marconi Volley Sitting Volley Campaginese. Il delegato allo Sport del Comune di Parma Stefano Manuto ha dato il via ai match di questa tappa parmigiana del Campionato di Sitting Volley parmigiana. La prima partita si è conclusa con un netto 3-0 a favore della GiocoParma. Nella seconda partita, iniziata alle 17, Parma ha avuto la meglio per i primi due set, Campegine ha portato a casa il terzo e al termine del quarto il tabellino si è consolidato sul 3-1 per la squadra Cedacrì Sitting Volley GiocoParma.

Alla tappa parmigiana del Campionato Italiano Sitting Volley era presente il presidente FIPAV Parma Cesare Gandolfi. Nella seconda giornata di gare Modena Volley e ASD Marconi Volley Sitting Volley Campeginese si sono date battaglia per quasi due ore. Ad avere la meglio i modenesi dopo un tie-break al cardiopalma. Tutt'altra storia nella seconda partita, in cui i reggiani hanno nettamente prevalso 3 a 0. Il prossimo fine settimana tornerà in campo la squadra di parma che si scontrerà con il Modena Volley e ancora con la squadra di Campegine. Le prime due classificate di ogni girone accedono quindi alla fase successiva, nella quale le dodici formazioni ancora in gara vengono divise in ulteriori quattro gironi da tre



È possibile assistere alle partite di Sabato 2 Aprile e domenica 3 Aprile muniti di green pass rafforzato, mascherina FFP2 e prenotando il proprio posto individualmente al link http://www.prenotaposti.it cercando l’evento CAMPIONATO ITALIANO SITTING VOLLEY a PARMA.