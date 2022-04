Zebre, sconfitta che brucia. Sfiorata l'impresa a Edimburgo

Una sconfitta bruciante per le Zebre a Edimburgo (29-26)

Le Zebre hanno segnato 4 mete (una di punizione, Gesi, Laloifi e Sisi), hanno giocato con l'uomo in più gli ultimi 35 minuti per il rosso subito dallo scozzese Sykes, ma hanno perso. Due punti in classifica più amari che mai. Le Zebre vincevano 19-14 quando Edinburgh è rimasto in 14 al 45', ma si sono perse subendo ben due mete. Acciuffato il pari al 74', hanno commesso un fallo al 78' che le ha condannate. (pm)