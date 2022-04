Trulla, l'estremo delle Zebre ha all'attivo oltre 1.000 minuti giocati quest’anno - Videointervista

Jacopo Trulla estremo 21enne, 20 presenze e 2 mete con le Zebre, 7 caps in Azzurro è a Parma dall’estate 2020, si racconta ai microfoni.

Jacopo parla della preparazione della squadra, in vista dell’ultima gara casalinga del club bianco-nero che sabato 30 aprile affronterà la franchigia gallese dei Dragons. Una formazione, quella britannica, che non ha brillato in URC e che è indubbiamente alla portata della franchigia del nord-ovest.

Trulla parla dello spirito con cui affronterà gli avversari, dopo aver sfiorato il successo in casa di Newcastle e Edimburgo nelle ultime due uscite. E conclude facendo il punto sulla propria prestazione da settembre ad oggi: nonostante la giovane età, infatti è sceso in campo per oltre 1000 minuti, divenendo il leader per minutaggio delle Zebre della stagione 2021/2022.