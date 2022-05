Il Colorno Under 19 vince il Trofeo degli Appennini e va ai quarti dei playoff scudetto

Il Colorno festeggia la vittoria dell’Under 19, in franchigia col Noceto, nel Trofeo degli Appennini, l’anticamera dei playoff scudetto. Domenica scorsa sul sintetico del Pavesi i ragazzi guidati da Cristian Prestera hanno battuto nettamente i Cavalieri Prato Sesto per 34-8. Per i biancorossi sono andati in meta Maggiore, Castelli, Corradi, Odiase, Tiberti e Marani. Ora per il Colorno c’è il quarto di finale casalingo del 22 maggio con le Fiamme Oro.