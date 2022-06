Parma Clima - Nettuno 1945: rivincita del Nettuno

Pronta rivincita del Nettuno che oggi pomeriggio ha sbancato il Nino Cavalli imponendosi d'autorità con il risultato di 7 a 1. Brutto pomeriggio invece per il Parma Clima che ha disputato una partita abulica in attacco (unico squillo un solo homer di Joseph), insufficiente sul monte di lancio con Fabiani sostituito già al terzo inning e disastrosa in difesa con ben quattro errori al passivo.

La cronaca

Il Parma Clima si è presentato in campo con la stessa formazione del primo incontro. Unica differenza l'ormai tradizionale scambio di ruolo tra Sambucci e Astorri con il primo designato e il secondo a difesa della prima base.

Il Nettuno ha invece rivoluzionato la formazione rispetto alla gara di venerdì. Pomarè si è accomodato in panchina e lo squalificato manager Ludovisi ha completamente ridisegnato difesa e line-up. La linea degli interni è stata formata da Noguera in terza base, Mercuri interbase, Sellaroli in seconda e Trinci in prima con Garbella, Giordani e Baldazzi a coprire il campo esterno. Novoa si è posizionato nel catcher box con Draijer battitore designato.

Lanciatori partenti Fabiani per il Parma e Pecci per il Nettuno.

Gli ospiti si sono portati immediatamente in vantaggio. Noguera, salito al secondo spot del line-up, ha battuto un singolo a destra, Novoa ha ricevuto quattro ball e Draijer ha prodotto il punto dell'uno a zero con una linea a sinistra. Il Parma Clima ha limitato i danni grazie ad un provvidenziale intervento di Battioni che ha intercettato in tuffo una linea di Giordani ed ha completato un doppio gioco cogliendo Novoa lontano dal cuscino di seconda.

Il Nettuno ha raddoppiato al secondo inning sfruttando un errore di tiro di Battioni e due singoli consecutivi di Sellaroli e Noguera. Una presa al volo di Gonzalez contro Novoa a basi piene ha permesso ai ducali di restare in scia agli avversari.

Il Parma Clima ha faticato ad entrare in partita. Al secondo inning Astorri è incappato in un'eliminazione in seconda base (con zero out) cercando di allungare la corsa dopo una valida, al terzo Fabiani ha sbagliato un'assistenza in prima base in occasione di un bunt di sacrificio di Mercuri regalando agli ospiti un'opportunità che non si sono lasciati sfuggire. Un doppio di Trinci e una volata di sacrificio di Sellaroli contro il rilievo Capellano hanno consentito al Nettuno di mettere tre punti sul tabellone e di allungare fino al 5 a 0.

Il Parma Clima ha provato a rialzare la testa aprendo il quarto attacco con un doppio di Gonzalez e una base ball a Joseph: tre eliminazioni al volo consecutive, in diamante quelle di Astorri e Monello, hanno però frenato sul nascere le ambizioni dei padroni di casa.

Il pomeriggio-no della difesa parmigiana è proseguito al quinto. Giordani ha ricevuto una base per ball e Mercuri ha messo in campo una palla ideale per un possibile doppio gioco ma Battioni ha mancato la presa consentendo al Nettuno di realizzare il 6 a 0 grazie a un singolo di Garbella e ad una battuta in diamante di Trinci.

La buona partita di Pecci (vincente, nessun punto, tre valide, quattro basi ball e uno strikeout) è durata quattro riprese: a partire dalla quinta ripresa è stato rilevato da Andrea Pizziconi che ha difeso il pingue vantaggio fino al termine del confronto nonostante il fuoricampo subito al sesto inning da Manuel Joseph.

Da segnalare il ritorno sul monte del Parma Clima di Aldegheri e Rivera che hanno lanciato rispettivamente la sesta e la settima ripresa. Alle 20.30 il terzo incontro, decisivo per le sorti della serie.