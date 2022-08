Michela Cambiaghi, a Parma per fare gol

Ha scelto la passione per il pallone. Ha scelto la via del gol: 17 in tre anni e mezzo a Sassuolo. Uno ogni tre partite giocate. Michela Cambiaghi, nuovo attaccante del Parma Calcio Femminile, saluta il passato e guarda al futuro: «Dell’avventura in neroverde porterò con me tantissimi ricordi e momenti emozionanti, sia dentro che fuori dal campo. Ogni anno siamo riuscite a creare un bel gruppo di persone che condividevano un obiettivo».

Michela non si pronuncia sugli obiettivi per questa stagione ma si dimostra molto fiduciosa: «La società è ambiziosa. La squadra crede nel progetto. Siamo tutte nuove e ci vorrà un po’ di tempo per conoscerci ma già le prime impressioni sono positive: c’è molta attenzione verso le necessità delle atlete. Penso che nel calcio femminile siano poche le realtà disposte a investire in maniera così completa». Nasce anche da qui la scelta di Parma: «Mi sono voluta mettere in gioco. Ho fiducia nel direttore Aurelio e in mister Ulderici. So che si tratta di una scommessa perché si parte da zero ma con il tempo sono sicura che ci potremo togliere parecchie soddisfazioni».

Ragazza solare, Michela da Concorezzo, paese in provincia di Monza: «Mi diverto a praticare sport. Qualunque tipo. Nel tempo libero adoro stare con la famiglia, visitare città e scoprire posti nuovi».

E in campo? «Penso che nel calcio siano fondamentali i tempi di gioco. Mi piace cercare spazi attaccando la profondità e farmi trovare in area di rigore. Aiutare le compagne a creare trame lineari è un altro aspetto in cui cerco di crescere allenamento dopo allenamento».