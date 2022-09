Veronica Madia: "Siamo pronte per il Mondiale in Nuova Zelanda" - Video

L’Italia ha vinto e convinto lo scorso 9 settembre contro la Francia, con il risultato di 26 a 19, disputando nella Cittadella del Rugby di Biella una gara da incorniciare. Conclude così nel migliore dei modi preparazione alla Rugby World Cup al via a meno di un mese in Nuova Zelanda.

La formazione transalpina tra le favorite alla conquista della Coppa del Mondo, in quanto terza forza del ranking internazionale, nell’ultimo test-match prima della partenza per la rassegna iridata non è stata in grado di contenere la straripante velocità e attitudine all’attacco delle Azzurre guidate da Andrea Di Giandomenico, orfane della capitana Manuela Furlan, fermata da un infortunio al ginocchio nel precedente incontro di una settimana prima.

L’Italdonne, con questo significativo successo, voleranno in Nuova Zelanda da quinte nel ranking mondiale. Tra le giocatrici che maggiormente si sono messe in vista va segnalata Veronica Madia, punta di diamante delle Furie Rosse (prima squadra femminile della Rugby Colorno) che al termine degli ottanta minuti di gioco si è meritata il titolo di “player of the match”.

Veronica racconta della partita disputata dalla propria squadra: “sono soddisfatta della mia prestazione ma soprattutto di quella della squadra. Abbiamo messo a frutto i numerosi raduni che in questo ultimo anno la FIR ha deciso di organizzare per consentirci di arrivare alla Rugby World Cup preparate e competitive. Inoltre con la vittoria conseguita ai danni della Francia, da settime nel ranking mondiale abbiamo guadagnato due posizioni”. Ed aggiunge pensando alla Coppa del Mondo: “Ora ci attende la presentazione della squadra a Roma il 21 settembre quindi voleremo in Nuova Zelanda dove ci auguriamo di rimanere il più a lungo possibile, per realizzare un sogno che abbiamo costruito con sacrifici quotidianamente da anni, conciliando gli impegni del lavoro con la passione per la palla ovale”. Veronica conclude pensando al proprio club: “Le Furie Rosse inizieranno il Campionato di Eccellenza femminile il prossimo 19 novembre. Confido di dare il mio contributo al club nella quale sono cresciuta e a cui lego il mio successo in Nazionale. Il Club per la stagione 2022/2023 si è impreziosito, con il recente inserimento nello staff tecnico, di giocatori della prima squadra dell’HBS Colorno in qualità di aiuto allenatori in supporto all’head coach Plinio Sciamanna. Loro ci consentiranno di migliorare su numerosi aspetti del gioco.”

Test-match internazionale

Italia-Francia 26-19

Marcatrici: p.t. 8’ m. Fall tr. Drouin (0-7); 30’ m. Gros tr. Drouin (0-14); 34’ m. Bettoni (5-14); 38’ m. Sillari tr. Rigoni (12-14); s.t. 5’ m. Ostuni-Minuzzi tr. Rigoni (19-14); 29’ st. Llorens (19-19); 34’ m. Punizione Italia (26-19)

Italia: Ostuni-Minuzzi; Muzzo, Sillari (1’ st. D’Incà), Rigoni, Magatti (28’ st. Granzotto); Madia (38’ st. Stevanin), Stefan; Giordano, Sgorbini (23’ st. Arrighetti), Locatelli (15’ st. Franco); Duca, Fedrighi; Gai (20’ st. Seye), Bettoni (cap, 27’ st. Vecchini), Maris (33' st. Stecca). All. Di Giandomenico

Francia: Jacquet; Llorens, Menager M., Drouin, Boulard; Queyroi , Bourdon (7’ st. Sansus, 13’ st. 20’ st. Tremouliere); Gros (16’ st. Mayans), Menager R. (23’ st. Forlani), Feleu; Fall, Ferer; Bernadou (1’ st. Joyeux), Sochat (cap, 7’ st. Touye), Deshaye (21’ st. Brosseau). All. Darracq

Arbitro: Neville (Irlanda)

Note: terreno in ottime condizioni, mille spettatori circa. Cartellini: 34’ st. giallo Queyroi (Francia). Player of the Match: Madia (Italia). Calciatrici: Droun (Francia) 2/3; Rigoni (Italia) 2/3