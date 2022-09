Curiosità: tre squali a Parma

E’ Sharks attack! Non parliamo di una serie di film a tema o del fatto che a Parma siamo passati dai siluri agli squali. E’ che c’è un “triangolo allargato”, formato da Robert du Preez, David Williams e Kobus van Wyk, proveniente dalla franchigia degli Sharks, dalla scorsa stagione inclusa insieme ad altre tre sudafricane nello United Rugby Championship. E’ una curiosa coincidenza che tre elementi che nel 2019 facevano parte di quella franchigia siano ora a Parma, pur se non tutti e tre nella stessa squadra a rendere un filo meno clamoroso il tutto. «Il mondo del rugby è diventato molto fluido; è una bella coincidenza» osserva du Preez rigorosamente in italiano, lingua che parla piuttosto bene per il fatto di possedere una casa-vacanza a Fosciandora, in Garfagnana, da oltre 20 anni: «Dopo aver giocato a Imola avevamo l’intenzione di comprare una casa in Romagna, poi abbiamo trovato questa; mi piace molto la zona».

Lui è alla Rugby Parma in qualità di capo allenatore, la stessa mansione che aveva negli Sharks, amico del director of rugby gialloblu Roland de Marigny al quale non ha saputo dire di no all’invito per questa nuova fase di accrescimento del club. «Quando io ero all’ultimo anno lui era al primo, poi ha fatto una bella carriera; quando andavamo all’estero con la squadra eravamo in stanza insieme. Mi piace questa esperienza. Voglio aiutare a far crescere la prima squadra, ma con lei anche il settore giovanile, e immettere una mentalità vincente; è duro perché molti ragazzi lavorano, altri studiano, ma l’importante per loro è di essere professionali mentalmente. La Rugby Parma deve tornare dove era un tempo, se lo merita il club e la città». Alle Zebre Parma stanno Williams, che in quella stagione era assistente di du Preez, coach dei trequarti e dell’attacco, e van Wyk, trequarti centro/ala. «David è un tecnico molto bravo, anche Kobus è un ottimo giocatore e poi sa qual è la mentalità di gioco di David» commenta du Preez. A proposito di squali, venerdì 23 settembre alle 18.30 gli Sharks giocheranno allo stadio Lanfranchi contro le Zebre, magari può dare qualche suggerimento per come batterli ...: «Mah … A loro mancano gli Springboks … » e fa una smorfia come dire «Si può fare». Paolo Mulazzi