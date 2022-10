Questa mattina al Pala-Casalini di Parma si è disputata la prima edizione della Supercoppa Italiana femminile, in campo la Cedacri Sitting Volley Giocoparma ASD e il Dream Volley Pisa. Quest'ultima fresca di vittoria in campo internazionale della prima storica edizione della Champions Cup.

Il match di oggi ha regalato davvero tanto spettacolo a tutti i presenti e a tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di seguire la partita in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo. Le due squadre sono scese in campo molto concentrate; Parma ha sorpreso le avversarie con il suo atteggiamento molto aggressivo, non i è accontentata di vedere la partita, ma l’ha giocata fino in fondo senza regalare punti e portandone a casa numerosi. “Sono contento della partita, ovvio che dispiace per il risultato… – Esorta l’allenatore Fabio Marmiroli - Abbiamo giocato la partita migliore della nostra storia, credo. Siamo sempre stati punto a punto, cosa che gli altri anni non siamo riusciti a fare. L’anno scorso siamo riusciti a vincere un set contro il Pisa ai Campionati Italiani, ma nolla a che vedere con il gioco di oggi. E' stata una partita con scarti incredibili. Le ragazze hanno giocato tutti bene, in particolare Asia che tra poco partirà in ritiro con la nazionale. La partita in casa poteva essere il contesto giusto per fare il colpaccio ma non siamo ancora pronti. Ringrazio tantissimo tutte le ragazze per la loro disponibilità agli allenamenti e del gruppo che si è formato".

A seguire il match erano presenti diverse autorità; tra gli altri, Luca Eusepi, Responsabile Sitting Volley Nazionale FIPAV, Cesare Gandolfi, Presidente Comitato Territoriale FIPAV Parma, Marco Tagliavini Presidente della Giocoparma ASD e il commissario tecnico della nazionale femminile di sitting volley Amauri Ribeiro. Quest’oggi sul terreno di gioco erano presenti ben sei atlete della nazionale azzurra che a novembre partiranno alla volta di Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina) per prender parte ai Campionati del Mondo, tra cui Asia Sarzi della Giocoparma asd.

Intervista a Anna Ceccon, capitano della squadra Cedacri SV Giocoparma asd QUI Diretta Streaming (QUI). La GALLERY del match è disponibile QUI.

RISULTATO FINALE Dream Volley Pisa-Giocoparma ASD 3-0 (25-23, 25-23, 25-23) I ROSTER Dream Volley Pisa: Giulia Bellandi, Michela Masini, Daniela Gori, Federica Manca, Silvia Giuseppina Macchiarulo, Raffaela Battaglia, Eva Ceccatelli, Elisa Spediacci, Sara Cirelli, Giula Aringhieri, Paola Fruzzetti. All. Ceccatelli. Cedacri Sitting Volley Giocoparma ASD: Diletta Del Prete, Maria Agostino, Cinzia Marzolini, Eleonora Colla, Silvia Montuori, Ramona Broglia, Maria Arcangela Salcone, Silvia Montanari, Anna Ceccon, Teresa Oddi, Asia Sarzi Amadè. All. Marimoroli