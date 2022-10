La pallamano a Parma, un film lungo 50 anni

Duecentoventi pagine di ricordi. Uno accanto all’altro. Da sfogliare mano a mano.

Per ripercorrere la storia della pallamano a Parma. «1970 - 2020, Cinquant’anni di Pallamano a Parma». Questo il titolo del libro che verrà presentato giovedì alle 18.30 presso Azeta Ufficio, in via Nabucco 9 a Baganzola.

Oltre al libro, una mostra di diciassette pannelli con le foto più significative di questi primi cinquant’anni di pallamano a Parma. Un film sportivo che emoziona.

L'ideatore

A dare vita a tutto questo Carlo Bertolucci - che in questi cinquant’anni ha ricoperto tutti i ruoli, da giocatore, ad allenatore, fino ad essere ora dirigente del Parma Pallamano e responsabile dei progetti nelle scuole - e assieme a Bertolucci tanti altri amici che alcuni anni fa si sono detti «sarebbe bello per i cinquant’anni dalla prima squadra a Parma, fare qualcosa per la città - spiega Bertolucci, che aggiunge - poi è arrivato il covid, quindi ci siamo presi più tempo e da una semplice festa abbiamo pensato di dare vita a molto di più. Un libro che raccoglie foto, ricordi, pagine di giornale. Le foto più significative sono diventate una mostra».

I pionieri

Era il 1970 quando nacque la prima squadra di Pallamano «grazie al professor Orlando che al Marconi fece scoccare la scintilla. Poi ne son successe di cose. Negli anni ottanta a Parma addirittura c’erano tre società: il Cus Parma, il Cittadella e il Genova Club. Sono stati anni splendidi. Penso alla vittoria del campionato italiano allievi nel 1989 proprio con il Cittadella, che tra l’altro aveva una squadra femminile che arrivò in serie A. La vittoria come Cus Parma del campionato federale, che era l’allora coppa Italia di serie B. Fino ad arrivare alle grandi partite della Parma Pallamano in A2».

Una storia emozionante

Rivivere di anno in anno tutto quello che è successo, emoziona qualsiasi appassionato di sport, non solo di pallamano, per questo la fatica del lavoro è stata poi ripagata «dal risultato che abbiamo ottenuto. Vedere questo volume ci colma di gioia, e poterlo condividere con tutta la città è per noi motivo di orgoglio. Siamo certi che sarà bello ritrovarselo tra le mani tra qualche anno, e capire quanta strada abbiamo fatto ancora. La pallamano a Parma ha una storia bellissima».

Appuntamento quindi per la presentazione, giovedì alle ore 18.30 presso l’Azeta Ufficio, via Nabucco 9 a Baganzola.