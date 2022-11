Video intervista a Cristian Facente DS dei Barbari del Po

Il Direttore Sportivo Cristian Facente parla dei ragazzi del PuntoPack Barbari del Po reduci della monumentale vittoria nel derby di sabato sera 29 ottobre contro la squadra cadetta della Rugby Noceto con un netto 52-3: “Siamo molto contenti per il lavoro che abbiamo iniziato quest’anno a partire da uno staff tecnico rinnovato che si arricchisce di un preparatore fisico e atletico sempre a disposizione e dai giocatori che compongono la rosa. La vittoria riportata ai danni della rugby Noceto consente ai ragazzi allenati da Paolo Bettati di accedere alla semifinale della fase regionale di Serie C, in programma a Colorno domenica prossima 6 novembre”.

Facente prosegue dichiarando: “al di là del risultato l’ultima partita disputata ha un sapore diverso: per il livello che hanno raggiunto i ragazzi in soli due mesi di lavoro e per la dominanza del pacchetto di mischia che l’ha fatta da padrone per tutti gli 80 minuti di gioco. Infatti, i nostri avanti hanno garantito un ottimo possesso e sono stati spettacolari in rimessa laterale. A nulla sono serviti i tentativi dei nocetani gialloblu, respinti ripetutamente dai colornesi”.

Facente conclude così: “Giocatori di navigata esperienza che hanno militato in campionati di altra caratura come Terzi, Balocchi, Ceresini stanno dando una mano al tecnico e ai propri compagni di squadra per costruire una mentalità e un atteggiamento vincente, necessario per fare il salto di categoria. Ribadisco le parole di Paolo Bettati che ha analizzato la prestazione dei biancorossi a fine partita sottolineando che la squadra sta migliorando in molti aspetti tecnici, soprattutto a livello di atteggiamento e disciplina, infatti il numero dei calci di punizione contro è stato molto più basso rispetto alle ultime uscite. In più ad ogni partita dimostriamo maggiore solidità nei punti di incontro”.



Domenica prossima i PuntoPack Barbari del Po sfideranno la Rugby Parma Cadetta nella semifinale regionale del campionato di Serie C.



IL TABELLINO:

Tabellino: 11’ c.p. Ceresini (3-0), 16’ meta Gorni tr. Ceresini (10-0), 20’ meta Martani tr. Ceresini (17-0), 38’ meta Pacchiani tr. Ceresini (24-0), 39’ c.p. Noceto (24-3), 47’ meta Andreozzi tr. Ceresini (31-3), 56’ meta Terzi tr. Ceresini (38-3), 70’ meta Ceresini tr. Ceresini (45-3), 78’ meta tecnica Barbari (52-3).

Calciatori: 7/7 Ceresini (PuntoPack Colorno)

Cartellini: al 38’ giallo n. 28 Noceto

PuntoPack Barbari: 15. Martani (60’ Almagno); 14. Balocchi; 13. Terzi (c); 12. Ceresini; 11 Gorni; 10 Pacchiani (55’ Salsi); 9 Del Rio (45’ Torelli); 8 Rossi; 7 Lo; 6 Andreozzi (60’ Micconi); 5 Baga R.; 4 Bellingeri (45’ Squarza); 3 Zanacca; 2 Piola; 1 Singh (60’ Guareschi)

All.: Bettati