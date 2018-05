Bagno di folla per il principe Alberto di Monaco a Bardi e Compiano Video - Foto

«Sua altezza» Alberto di Monaco è arrivato in provincia di Parma per visitare Bardi e Compiano, dove gli è stato intitolato il castello.

Bardi e Compiano, infatti, facevano parte dello Stato Landi, da cui veniva Maria Landi che sposò Ercole Grimaldi, e divenne madre di Onorato, primo principe di Monaco. A Bardi Alberto, accolto fra gli altri dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonacini, ha partecipato alla presentazione della biografia di Onorato II scritto da Riccardo De Rosa prima di un pranzo nelle sale del castello ed è stata scoperta una targa in ricordo della sua visita.

A Compiano ha inaugurato la restaurata piazza Marchesa Gambarotta con un taglio del nastro accanto al sindaco Sabina Delnevo. Poi ha scoperto una targa in ricordo della sua visita e all’interno del castello ha ricevuto in regalo un libro sulla Zecca Landi, un cesto di prodotti tipici e soprattutto la delibera con cui il consiglio comunale gli ha dedicato il castello.

«Conosco il castello di Compiano da un piccolo quadro che è nella collezione» ha detto ringraziando in italiano per l'accoglienza calorosa e spiegando in francese che esiste una associazione dei siti storici Grimaldi che si sta allargando anche Oltralpe. Ne fanno già parte Ventimiglia e Dolceacqua in provincia di Parma e potrebbe includere anche Bardi e Compiano. Al sindaco Alberto ha consegnato fra l’altro una statuina di San Giovanni.