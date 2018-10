Quando i neri erano i meridionali, il monologo sui «terroni» di Pennacchi

Un video, social e sociale che sta spopolando sul web. E' un monologo dell’attore Andrea Pennacchi che inizia con “Ciao Terroni, come va, mi ricordo di voi…“. Pennacchi è un veneto deluso dal razzismo serpeggiante tra le popolazioni italiane recentemente immigrate al nord. Un video pubblicato sulla pagina Facebook “This is Racism”. «I negri sono riusciti a fare quello che Cavour non è riuscito a fare», dice Pennacchi in uno dei passaggi. Il testo, invece, è una rielaborazione di quanto scritto mesi fa sul web da uno scrittore torinese, Marco Giacosa, 44 anni. Pennacchi richiama più volte la figura di Salvini e della Lega che un tempo sputava sui terroni ed ora invece fa il pieno di voti anche al sud.

Quando i neri erano i meridionali: ovvero, l'ultimo è "il più terrone" di tutti

**CREDITS:

Con: ANDREA PENNACCHI

Da un testo di MARCO GIACOSA

Adattamento e regia: FRANCESCO IMPERATO

Operatore: CLAUDIO PASTAFIGLIA

Una produzione: GOLEMHUB