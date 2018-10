Ironia sul figlio, Fedez attacca Striscia poi fa autocritica Video

Striscia la Notizia aveva fatto una battuta (dopo che il figlio Leone era stato sottoposto ad un untervento ai timpani). "Notizia" data dalla moglie del rapper, Chiara Ferragni su Twitter. Un intervento semplice, senza alcuna conseguenza, su cui Ezio Greggio aveva ironizzato dicendo che Leone si era stancato di ascoltare la musica del padre. Subito dopo la risposta di Fedez, sempre su Twitter: "Ho già espresso quanto sia spiacevole fare ironia di bassa lega riguardo all'operazione cui si è dovuto sottoporre Leo , ma ieri 'Striscia' ha rifatto la stessa battuta che non fa ridere, con le risate registrate sopra. Bravi, complimenti! Non sto imputando a nessuno il fatto di non poter fare ironia sulla mia musica e su quanto io faccia cagare, quello potete farlo come volete , ma se non sapete quello che ha vissuto una famiglia prima di arrivare a un'operazione del genere, io francamente l'avrei evitato e secondo me era evitabile". Ma alla fine, arriva anche l'autocritica: "Comunque quello che mi fa capire questa situazione è che noi siamo figli della nostra generazione e comunichiamo in un certo tipo di modo ma a volte è meglio tenersi le cose per sé quindi ovviamente è anche un po' colpa nostra ed è giusto ammetterlo".