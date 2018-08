Damiano Mazza e Antoine Koffi: da Parma a Calvisano - Video

Damiano Mazza e Antoine Koffi sono giocatori importanti per la nazionale U20 di Fabio Roselli, con cui nel corso dei primo 7 mesi del 2018 hanno vinto importanti partite: su tutte la vittoria in Galles contro i padroni di casa durante l’ultimo 6 Nazioni o i successi riportati ai danni di Argentina e Scozia, durante la prima fase a gironi, del mondiale U20 disputato a giugno in Francia.

Mentre il primo è cresciuto nelle giovanili della Rugby Parma, il secondo ha calcato i campi dell’Amatori a Moletolo. Ora sono compagni di club a Calvisano, una delle squadre più prestigiose del campionato Italiano di Eccellenza che ha una organizzazione di alto livello, uno staff tecnico prestigioso e una storia importante fatta di nomi altisonanti che ne hanno rappresentato i colori e arricchito i successi.

Da sempre Calvisano ha prodotto giocatori che hanno infoltito le fila della Nazionale maggiore. Questo è stato uno dei motivi che ha spinto i due forti atleti parmigiani, Damiano e Antoine, a firmare il contratto con la società lombarda; bella vetrina anche ai fini, in futuro, di un passaggio alle squadre celtiche di Parma e Treviso.

“L’ambiente diciamo è quello giusto per crescere - afferma Mazza -. Essere a Calvisano è un piacere, si sente un po’ di pressione e sta a noi dimostrare di essere alla pari. Non mi considero inferiore ai giocatori importanti che sono da più tempo sotto coach Brunello, so che devo impegnarmi al massimo”. Koffi prosegue “ il livello degli allenamenti a cui quotidianamente siamo sottoposti è molto alto, non puoi permetterti errori . In altre parole la cura per i dettagli è maniacale. D’altra parte questo è il professionismo.” E conclude “Sono felice di essere a Calvisano è un primo traguardo raggiunto rispetto ai sogni che avevo sin da ragazzino ma ci sono altre infinite opportunità che voglio sfruttare, per questo devo lavorare senza abbassare la guardia, con costanza e tenacia. Inoltre, Brunello sta facilitando a me e Damiano l’inserimento in squadra, dimostrando di essere un ottimo allenatore anche dal punto di vista umano, disponibile al dialogo e al confronto”.