Rugby Parma contro Amatori Parma. Livio Pascu: "Sono molto contento dei giovani"

Domenica 13 gennaio, nella giornata in cui i parmigiani festeggiano il patrono Sant’Ilario, si svolgerà il Derby di rugby per antonomasia della città. I gialloblu della Rugby Parma ospiteranno al Giuseppe Banchini i nemici di sempre i blu celesti dell’Amatori Parma Rugby. L’incontro valevole per il 10° turno del campionato nazionale di Serie B, girone 2, potrebbe rilanciare la giovane squadra del presidente Bernardo Borri ed allenata da Livio Pascu, ex giocatore di spessore della prima squadra targata Overmach in era Ghidini. La classifica generale attualmente vede, mai come quest’anno, le compagini parmigiane assai vicine con sole 2 lunghezze a separare le speranze di una ulteriore ascesa alla zona play-off. La Rugby Parma è situata a 20 punti in 6° posizione, mentre l’Amatori Parma Rugby, allenata da Marco De Rossi, si torva a 22 punti in 5° posizione.

A fare gli onori di casa sarà la Rugby Parma che alle ore 14,30 ospiterà sul campo Giuseppe Banchini i “cugini” dell’Amatori Parma Rugby. Livio Pascu parla così del match: “I ragazzi stanno lavorando molto bene; nonostante la giovane età e l’inesperienza stanno creando un gruppo molto interessante. Da agosto 2018 abbiamo inserito in prima squadra diversi giocatori usciti dall’under 18, che hanno un enorme potenziale di crescita nei prossimi anni; molto desiderosi di imparare, davvero molto motivati ad essere competenti nel gioco e di supporto alla squadra. Ad oggi siamo tutti soddisfatti, staff tecnico e dirigenza, dei punti ottenuti nei precedenti incontri stagionali. Prima della sosta natalizia abbiamo retto il gioco e l’aggressività della prima della classe il Romagna RFC che è primo con 42 punti, perdendo a Cesena per 24 a 11. Ora riprendiamo il campionato dopo la sosta invernale contro gli Amatori. Sarebbe bello festeggiare la prestazione di domenica con una vittoria”.