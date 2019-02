Zebre, ecco i tempi di recupero per Violi, Bellini e Minozzi: intervista al medico Rocco Ferrari

Mentre l’Italia si prepara per la sfida contro il Galles di sabato 9 febbraio all’Olimpico, in casa Zebre Rugby Club lo staff medico presieduto da Rocco Ferrari lavora alacremente per recuperare gli infortuni in vista della partita di Guinness Pro 14, che si disputerà allo stadio Zaffanella di Viadana il 16 febbraio prossimo, kick-off alle 15,30, contro i campioni irlandesi del Leinster.

“I tempi di recupero dei lungo degenti del Club zebrato sono nella norma”, dice Ferrari, che prosegue: “Minozzi nonostante l’entità del danno subito sta reagendo bene ai trattamenti, per Violi è auspicabile la ripresa del contatto entro un mese. Discorso analogo anche per l’ala padovana Mattia Bellini, il cui decorso clinico è nella norma. Per quanto riguarda gli infortuni minori, Fabiani e Bisegni risentono di postumi muscolari, Giammarioli potrebbe riprendere contatto tra una decina di giorni, tempi analoghi anche per il tallonatore Ceciliani”.