Sicurezza e scuole fra le priorità di Pizzarotti: video-intervista

Fra le priorità della nuova giunta, la sicurezza e le scuole. Per quanto riguarda le deleghe, in settimana sarà chiarito chi guiderà l'assessorato alla Cultura. Restano Welfare e Ambiente: ci saranno incontri con possibili assessori. Il giorno dopo la vittoria, il sindaco Federico Pizzarotti lo ha detto al TgParma, intervistato da Marco Balestrazzi.

Nascerà un partito dei sindaci...? Rispondendo a una domanda sui possibili "richiami" della politica nazionale, Pizzarotti sottolinea che ora è pronto "per il nostro cammino" a Parma. Da Napoli, però, il sindaco Luigi de Magistris dice che Pizzarotti "sarà un interlocutore importante".

IL COMMENTO DI DE MAGISTRIS. «Credo che Federico Pizzarotti sarà un interlocutore importante per i prossimi anni e ritengo che sia stato rieletto perché ha governato bene». Così si è espresso il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando la rielezione a Parma di Pizzarotti. De Magistris, nel riferire di aver avuto contatti con il sindaco di Parma «prima della campagna elettorale», ha giudicato il risultato raggiunto dal suo collega «buono».

«Pizzarotti - ha ricordato de Magistris - ha fatto una scelta civica e anche in sede Anci può dare una mano importante collocandosi tra quei sindaci che non hanno un’etichetta precostituita ma che lavorano esclusivamente nell’interesse delle loro comunità e affinché i sindaci facciano rete, uniti nelle diversità».