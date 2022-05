Si ribalta con l'auto a Sacca di Colorno: ricoverato con ferite di media gravità

Erano passate da poco le 1,30 della scorsa notte quando, per motivi in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata ed è finita fuori strada a Sacca di Colorno. Il conducente, soccorso dai sanitari, è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità. Non corre comunque pericolo di vita.