Scarioni: "La Rugby Colorno vuole stupire non solo in campionato" - Video

Si sono conclusi da poche settimane i campionati delle due prime squadre, maschile e femminile, della Rugby Colorno. La società non conosce tregua e continua la propria attività di promozione della palla ovale come volano per il territorio parmense organizzando innumerevoli iniziative che prenderanno il via nelle prossime settimane. Inoltre, confida nell’accesso alla finale per il titolo di campione di Italia Under 19 dei ragazzi allenati dal coach Prestera che domenica affronteranno nei quarti di finale scudetto le temibili Fiamme Oro. La campagna acquisti dell’HBS Colorno è nel pieno del fervore con tanti innesti provenienti dalla franchigia delle Zebre. Non ci si nasconde dietro a un dito nell’affermare la volontà di raggiungere traguardi importanti nel prossimo Campionato di Top10. Si festeggia la convocazione di Albert Eistein Batista e Simone Gesi tra i 29 atleti scelti dallo staff tecnico della Nazionale Italiana Emergenti guidato da Alessandro Troncon. Ma la Rugby Colorno non è solo un club in forte crescita a livello nazionale, è un luogo da frequentare ad ogni ora del giorno e in cui si vive nella socialità. Praticamente si realizzano eventi 365 giorni all’anno.

A parlare di alcune significative iniziative promosse dal club è il dirigente sportivo Pierangelo Scarioni che, con l’entusiasmo che lo contraddistingue, sta traducendo in azioni concrete, insieme al lavoro di altri dirigenti, allenatori e volontari il progetto Metica e Colorto, creando occasioni di crescita civile e sociale per il territorio e credendo nell’inclusione e sostenibilità ambientale, valori che devono procedere di pari passo con le ambizioni di successo della società sportiva.