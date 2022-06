Finale (andata) dei play-off d'Eccellenza: il Colorno pareggia in casa con il Terranuova

Paregio casalingo per il Colorno, 2-2 contro il Terranuova Traiana. Primo atto della finale degli spareggi nazionali d’Eccellenza, chi vince raggiunge la Serie D. Toscani in vantaggio con la rete al 5' di Borghesi. Pareggio al 322' di Bandaogo. Terranuova di nuovo in vantaggio con Cioce al 34' e pari definitivo, su rigore, al 18' del secondo tempo con Altinier. Match di ritorno allo stadio Matteini di Terranuova Bracciolini nell'Aretino.