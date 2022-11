Fabiani (Colorno): "Due settimane di stop ci hanno ritemprato: domenica c'è il Cus Torino" - Video

Domenica prossima 13 novembre alle ore 14.00 scenderanno in campo all’HBS Stadium di Colorno I bianco rossi di Umberto Casellato, nel quinto impegno stagionale del Peroni Top 10, contro la formazione neopromossa del Cus Torino. Parla Oliviero Fabiani, con I gradi di capitano, ricevuti successivamente al grave infortunio al ginocchio sinistro di Bisegni di fine agosto: “La squadra sta bene e non vede l’ora di disputare tra le mura del proprio terreno di gioco la partita del riscatto contro il Cus Torino. Ci brucia ancora la sconfitta rimediata contro Valorugby Emilia (nonostante la precedente e superlativa prova contro I Campioni di Italia del Petrarca Padova), non ci voleva quella prestazione cosi’ scadente, frutto soprattutto di gravi cali di concentrazione”. Fabiani prosegue: “Due settimane di sosta dal Campionato e dalla Coppa Italia hanno permesso di recuperare energie psicofisiche e consentire all’infermeria di svuotarsi. La prima settimana in particolare e’ stata gestita dallo staff tecnico nell’ottica di recovery fisico, con ridotti carichi e volume di lavoro; la seconda settimana è stata impostata sul correggere le fasi del gioco che non hanno brillato contro Valorugby. Abbiamo lavorato soprattutto sui nostri punti deboli, per mettere in atto I correttivi necessari a garantirci il possesso del pallone e l’avanzamento territoriale per tutti gli ottanta minuti di gioco, senza cali di concentrazione”. Fabiani conclude cosi’: “Invitiamo tutti gli appassionati di rugby del territorio a venire all’Hbs Stadium domenica 13 novembre alle ore 14.00 per farci sentire il proprio calore; noi daremo il massimo e cercheremo di fare divertire il nostro pubblico”.