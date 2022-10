Parsons dance al Teatro Regio venerdì 4 novembre

La compagnia statunitense acclamata per la sua danza energica, atletica, dinamica, intraprende il nuovo tour italiano e torna finalmente a ParmaDanza, con un repertorio che affianca i brani più iconici e amati a due nuove coreografie che proprio in Italia faranno il loro debutto.



Teatro Regio di Parma

venerdì 4 novembre 2022

ore 20.30

Un attesissimo ritorno a ParmaDanza: la compagnia Parsons Dance, che finalmente intraprende il suo nuovo tour italiano dopo i rinvii dovuti alle difficoltà legate alla situazione pandemica, è protagonista al Teatro Regio di Parma venerdì 4 novembre 2022, ore 20.30, inaugurando così l’edizione 2022-2023 della rassegna dedicata alle grandi compagnie di danza italiane e internazionali. Abbonamenti e biglietti per lo spettacolo, inizialmente programmato per lo scorso 15 febbraio, sono validi per la nuova data. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Caos Organizzazione Spettacoli e Arci Parma.



Fondata dal coreografo David Parsons nel 1985 e dal lighting designer Howell Binkley, la compagnia statunitense è tra le più riconosciute a livello internazionale per il suo spirito energico, positivo, inclusivo e vanta tournée in tutti e cinque continenti, in 30 paesi e più di 445 città. Durante il nuovo tour italiano presenterà, oltre ai brani amatissimi del suo repertorio, tra cui Caught, l’iconico assolo che fonde movimento, arte e tecnologia sulle musiche di Robert Fripp, due nuove coreografie originali che faranno il loro debutto proprio in Italia: The Road, la storia di un viaggio rievocato con il flusso continuo di movimento dei ballerini sulle note di Yusuf/Cat Stevens, e Balance of Power, assolo creato da David Parsons per la ballerina Zoey Anderson in collaborazione con il compositore e percussionista Giancarlo De Trizio, in cui su ritmi percussivi, in un incedere che si ispira al Boléro di Ravel, si misura la resistenza e il controllo del danzatore.



La missione della Parsons Dance è presentare al pubblico di tutto il mondo delle coreografie che siano stimolanti e piene di vita e, attraverso programmi educativi e di sensibilizzazione, sostenere la danza come forma d’arte. Oltre al lavoro coreografico e alle performances, Parsons Dance s’impegna a offrire percorsi di formazione, prove aperte, workshop rivolti ad allievi di scuole di danza e a ballerini emergenti. Molto attiva in campo sociale, nel 2016 ha avviato l’iniziativa “Autism Friendly Programs”, ovvero dei seminari e degli spettacoli rivolti a coloro che sono affetti da disturbi dello spettro autistico. Tutte queste attività didattiche hanno origine dalla visione del Direttore Artistico, David Parsons, che per più di trent’anni ha unito le sue doti coreografiche e il proprio talento per formare ballerini altamente qualificati con una vera e propria passione per la danza come forma d’arte e meraviglioso strumento di espressione.



PARTNER E SPONSOR

PARMADANZA 2023

Teatro Regio di Parma

4 novembre 2022

PARSONS DANCE

28 gennaio 2023

FND / ATERBALLETTO

Don Juan



24 febbraio 2023

COMPAGNIA DANIELE CIPRIANI

Giselle



4 marzo 2023

ALESSANDRA FERRI

L’Heure Exquise



27 maggio 2023

COMPAGNIA ANTONIO GADES

Nozze di sangue

Suite flamenca