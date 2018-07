La scorsa notte CasaPound ha posizionato cinque striscioni "nei luoghi individuati per accogliere profughi a Roccabianca e Fidenza", per protestare "contro l’arrivo di nuovi clandestini in tutta la Bassa Parmense".

Lo dice una nota di CasaPound, che prosegue:

“I numeri parlano chiaro – spiega Andrea Carrara, esponente del movimento – di questi sedicenti profughi solo una percentuale irrisoria ottiene lo status di rifugiato. Nel frattempo, però, a carico nostro è tutto il sistema dell’accoglienza: un business dietro il quale campano i soliti noti”.