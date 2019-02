Claudio Rinaldi è il nuovo direttore della Gazzetta di Parma e di 12 TvParma - Radio Parma. La nomina e la presentazione alla redazione sono avvenute oggi pomeriggio nella sede di via Mantova. Attualmente Rinaldi è vicedirettore e sarà in carica come direttore delle testate del gruppo dal 1° marzo. Succede a Michele Brambilla, che ha guidato le testate del gruppo per oltre 3 anni.