Icardi e Wanda Nara ai titoli finali? Secondo un audio sì: «Gli ho chiesto il divorzio, non ne posso più»

Un altro addio? Dopo la separazione tra Piqué e Shakira e quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi pare che anche Wanda Nara e Mauro Icardi siano ai saluti finali. Giàin autunno c'era stato un terremoto (presunto tradimento di lui) rientrato. Ma da quando nella vita dell’attaccante argentino è entrata Eugenia Suarez, «La China», non c'è più calma. Che Wanda Nara e Mauro Icardi stiano divorziando lo rivela il programma televisivo argentino LAM, con tanto di registrazione audio della stessa imprenditrice e modella, che dice: «Gli ho chiesto il divorzio, non ne posso più». L'audio è stato reso reso noto dal programma «Los Angeles de la Mañana» in onda su America Tv e condotto da Angel de Brito. Lei dice: «Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più». Anche qui ci sarebbe da dividere un patrimonio ingente (stimato in 60 milioni) accumulato in questi anni.