Mauro Icardi e Wanda Nara si separano: L'annuncio di lei: "Voglio che lo sappiate da me”

E' arrivato l'annuncio social. Dopo giorni di indiscrezioni su possibile nuove rotture, con tanto di smentite, Wanda Nara ha deciso di uscire allo scoperto. Lo ha annunciato con una storia su Instagram Wanda Nara. «Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Però vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno uscendo è meglio che si sappia da me. Non ho niente di più da dichiarare e non darò alcun dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma soprattutto per i nostri figli», si legge nel post.

Dopo 8 anni di matrimonio, e due figlie, la storia d'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara che ricopre anche il ruolo di agente del centravanti, sembra essere arrivata al capolinea.