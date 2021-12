Un rosso smagliante che evoca profumi di frutti e fiori

Siamo sulla riva occidentale del Lago di Garda, tra le colline - di origine morenica – Valtènesi. Inizia qui la storia di Sincette.

Siamo nel 1979 quando Giovanni Battista Brumori con l’acquisto di Cascina Pertica inizia a realizzare il suo sogno, produrre grandi vini in un territorio così noto ai più ma senza quel riverbero qualitativo che ancora doveva venire. Affiancato dal figlio Ruggero nel corso degli anni, avvalendosi delle competenze tecniche di enologi preparati, orienta il suo lavoro in vigna e in cantina al rispetto delle condizioni naturali e paesaggistiche. Tutto volto a reimpostare i cicli di lavoro per ottenere una qualità superiore di uve.

Nel 2009 l’azienda ottiene la certificazione IMC, di agricoltura biologica. Nel 2011 gli viene certificato il progetto biodinamico Demeter e l’anno successivo l’azienda prende il nome Sincette (in omaggio ai capitelli votivi presenti, in dialetto bresciano) diventando la prima azienda vitivinicola certificata della Lombardia.

Ovviamente tra i vini che esprimono al meglio il terroir non può che esserci il Groppello, un vitigno autoctono della Valtènesi dal cui nome si evince la forma del grappolo, compatto e a forma di nodo, tanto da essere chiamato in dialetto «groppo». Si parte dalla vigna e dalla cure di cui sopra per arrivare in cantina con una lavorazione scrupolosa che parte da una fermentazione innescata da lieviti indigeni in una prima macerazione di circa dieci giorni in vasche di cemento, quindi la svinatura e il travaso in anfore di terracotta da 750 litri, dove il vino termina il processo fermentativo in modo lento e naturale per esaltare le componenti più intrinsecamente fruttate.

Il 2020 si presenta di un colore rosso rubino smagliante, che immediatamente evoca il bouquet di frutti rossi (lampone, marasca e ribes) e floreali (iris, viola e rosa). Al gusto le note più morbide si intersecano con quelle più vibranti.

Sentori

Floreali e fruttati

Abbinamenti

a tutto pasto

Voto

87/100

Prezzo in enoteca

18€